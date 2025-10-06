Boom מחיר היום

מחיר Boom (BOOM) בזמן אמת היום הוא $ 0.01152, עם שינוי של 6.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOOM ל USD הוא $ 0.01152 לכל BOOM.

Boom כרגע מדורג במקום #1586 לפי שווי שוק של $ 2.91M, עם היצע במחזור של 252.91M BOOM. ב‑24 השעות האחרונות, BOOM סחר בין $ 0.011481 (נמוך) ל $ 0.013006 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.10212728909564246, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.006827737632749464.

ביצועים לטווח קצר, BOOM נע ב -0.72% בשעה האחרונה ו -24.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 277.47K.

Boom (BOOM) מידע שוק

דירוג No.1586 שווי שוק $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M נפח (24 שעות) $ 277.47K$ 277.47K $ 277.47K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.52M$ 11.52M $ 11.52M אספקת מחזור 252.91M 252.91M 252.91M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 999,989,078.784988 999,989,078.784988 999,989,078.784988 שיעור מחזור 25.29% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Boom הוא $ 2.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 277.47K. ההיצע במחזור של BOOM הוא 252.91M, עם היצע כולל של 999989078.784988. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.52M.