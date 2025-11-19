Boom (BOOM) תחזית מחיר (USD)

קבל Boom תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה BOOM יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.011437 $0.011437 $0.011437 -0.03% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Boom תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Boom (BOOM) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Boom ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.011437 בשנת 2025. Boom (BOOM) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Boom ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.012008 בשנת 2026. Boom (BOOM) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BOOM הוא $ 0.012609 עם 10.25% שיעור צמיחה. Boom (BOOM) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BOOM הוא $ 0.013239 עם 15.76% שיעור צמיחה. Boom (BOOM) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BOOM הוא $ 0.013901 עם 21.55% שיעור צמיחה. Boom (BOOM) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BOOM הוא $ 0.014596 עם 27.63% שיעור צמיחה. Boom (BOOM) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Boom עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.023776. Boom (BOOM) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Boom עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.038729. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.011437 0.00%

2026 $ 0.012008 5.00%

2027 $ 0.012609 10.25%

2028 $ 0.013239 15.76%

2029 $ 0.013901 21.55%

2030 $ 0.014596 27.63%

2031 $ 0.015326 34.01%

2032 $ 0.016093 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.016897 47.75%

2034 $ 0.017742 55.13%

2035 $ 0.018629 62.89%

2036 $ 0.019561 71.03%

2037 $ 0.020539 79.59%

2038 $ 0.021566 88.56%

2039 $ 0.022644 97.99%

2040 $ 0.023776 107.89% הצג עוד לטווח קצר Boom תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.011437 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.011438 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.011447 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.011484 0.41% Boom (BOOM) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורBOOMב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.011437 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Boom (BOOM) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBOOM , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.011438 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Boom (BOOM) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBOOM , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.011447 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Boom (BOOM) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBOOM הוא $0.011484 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Boom מחיר נוכחי $ 0.011437$ 0.011437 $ 0.011437 שינוי מחיר (24 שעות) -0.03% שווי שוק $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M אספקת מחזור 252.91M 252.91M 252.91M נפח (24 שעות) $ 247.22K$ 247.22K $ 247.22K נפח (24 שעות) -- המחיר BOOM העדכני הוא $ 0.011437. יש לו שינוי של -0.03% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 247.22Kב 24 שעות. בנוסף, BOOM יש כמות במעגל של 252.91M ושווי שוק כולל של $ 2.89M. צפה BOOM במחיר חי

Boom מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בBoomדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלBoom הוא 0.011437USD. היצע במחזור של Boom(BOOM) הוא 0.00 BOOM , מה שמעניק לו שווי שוק של $2.89M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.07% $ -0.000870 $ 0.012402 $ 0.011392

7 ימים -0.21% $ -0.003092 $ 0.015348 $ 0.011392

30 ימים -0.60% $ -0.017703 $ 0.029195 $ 0.011392 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Boom הראה תנועת מחירים של $-0.000870 , המשקפת -0.07% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Boom נסחר בשיא של $0.015348 ושפל של $0.011392 . נרשם שינוי במחיר של -0.21% . מגמה אחרונה זו מציגה אתBOOM הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Boom חווה -0.60% שינוי, המשקף בערך $-0.017703 לערכו. זה מצביע על כך ש BOOM עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Boom המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה BOOM בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Boom (BOOM) מודול חיזוי מחיר עובד? Boom מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BOOMעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךBoom לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BOOM , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Boom. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBOOM . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBOOM כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Boom.

מדוע BOOM חיזוי מחירים חשוב?

BOOM תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

