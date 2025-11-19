Boom (BOOM) טוקנומיקה

Boom (BOOM) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Boom (BOOM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:35:41 (UTC+8)
Boom (BOOM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Boom (BOOM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 2.89M
ההיצע הכולל:
$ 999.99M
אספקה במחזור:
$ 252.91M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 11.44M
שיא כל הזמנים:
$ 0.050751
שפל כל הזמנים:
$ 0.006827737632749464
מחיר נוכחי:
$ 0.011443
Boom (BOOM) מידע

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

אתר רשמי:
https://boomai.io/
מסמך לבן:
https://boomofficial.gitbook.io/boom-whitepaper
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0xce7c3b5e058c196a0eaaa21f8e4bf8c2c07c2935

Boom (BOOM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Boom (BOOM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של BOOM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות BOOMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את BOOMטוקניומיקה, חקרו אתBOOMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BOOM

מעוניין להוסיף את Boom (BOOM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BOOM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Boom (BOOM) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של BOOMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

BOOM חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן BOOM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BOOM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

