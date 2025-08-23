עוד על BNRY

BNRY מידע על מחיר

BNRY מסמך לבן

BNRY אתר רשמי

BNRY טוקניומיקה

BNRY תחזית מחיר

BNRY היסטוריה

BNRY מדריך קנייה

BNRYממיר מטבעות לפיאט

BNRY ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Binary Token סֵמֶל

Binary Token מְחִיר(BNRY)

1 BNRY ל USDמחיר חי:

$0.01025
$0.01025$0.01025
-0.19%1D
USD
Binary Token (BNRY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:26:20 (UTC+8)

Binary Token (BNRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01004
$ 0.01004$ 0.01004
24 שעות נמוך
$ 0.01037
$ 0.01037$ 0.01037
גבוה 24 שעות

$ 0.01004
$ 0.01004$ 0.01004

$ 0.01037
$ 0.01037$ 0.01037

--
----

--
----

-1.16%

-0.19%

-0.10%

-0.10%

Binary Token (BNRY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01025. במהלך 24 השעות האחרונות, BNRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01004 לבין שיא של $ 0.01037, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNRY השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Binary Token (BNRY) מידע שוק

--
----

$ 76.43K
$ 76.43K$ 76.43K

$ 102.50M
$ 102.50M$ 102.50M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

OP

שווי השוק הנוכחי של Binary Token הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.43K. ההיצע במחזור של BNRY הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.50M.

Binary Token (BNRY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Binary Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000195-0.19%
30 ימים$ -0.001-8.89%
60 ימים$ -0.0049-32.35%
90 ימים$ -0.01123-52.29%
Binary Token שינוי מחיר היום

היום,BNRY רשם שינוי של $ -0.0000195 (-0.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Binary Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001 (-8.89%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Binary Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BNRY ראה שינוי של $ -0.0049 (-32.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Binary Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01123 (-52.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Binary Token (BNRY)?

בדוק את Binary Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBinary Token (BNRY)

The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem.

Binary Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Binary Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBNRY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Binary Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBinary Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Binary Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Binary Token (BNRY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Binary Token (BNRY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Binary Token.

בדוק את Binary Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Binary Token (BNRY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Binary Token (BNRY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BNRY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Binary Token (BNRY)

מחפש איך לקנותBinary Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Binary Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BNRY למטבעות מקומיים

1 Binary Token(BNRY) ל VND
269.72875
1 Binary Token(BNRY) ל AUD
A$0.0156825
1 Binary Token(BNRY) ל GBP
0.007585
1 Binary Token(BNRY) ל EUR
0.0087125
1 Binary Token(BNRY) ל USD
$0.01025
1 Binary Token(BNRY) ל MYR
RM0.04305
1 Binary Token(BNRY) ל TRY
0.4201475
1 Binary Token(BNRY) ל JPY
¥1.50675
1 Binary Token(BNRY) ל ARS
ARS$13.75837
1 Binary Token(BNRY) ל RUB
0.828815
1 Binary Token(BNRY) ל INR
0.89708
1 Binary Token(BNRY) ל IDR
Rp165.3225575
1 Binary Token(BNRY) ל KRW
14.23602
1 Binary Token(BNRY) ל PHP
0.580765
1 Binary Token(BNRY) ל EGP
￡E.0.4972275
1 Binary Token(BNRY) ל BRL
R$0.0554525
1 Binary Token(BNRY) ל CAD
C$0.014145
1 Binary Token(BNRY) ל BDT
1.247015
1 Binary Token(BNRY) ל NGN
15.6727625
1 Binary Token(BNRY) ל COP
$41
1 Binary Token(BNRY) ל ZAR
R.0.17999
1 Binary Token(BNRY) ל UAH
0.4248625
1 Binary Token(BNRY) ל VES
Bs1.435
1 Binary Token(BNRY) ל CLP
$9.84
1 Binary Token(BNRY) ל PKR
Rs2.90608
1 Binary Token(BNRY) ל KZT
5.48416
1 Binary Token(BNRY) ל THB
฿0.3322025
1 Binary Token(BNRY) ל TWD
NT$0.3123175
1 Binary Token(BNRY) ל AED
د.إ0.0376175
1 Binary Token(BNRY) ל CHF
Fr0.0082
1 Binary Token(BNRY) ל HKD
HK$0.0800525
1 Binary Token(BNRY) ל AMD
֏3.92411
1 Binary Token(BNRY) ל MAD
.د.م0.09225
1 Binary Token(BNRY) ל MXN
$0.1903425
1 Binary Token(BNRY) ל SAR
ريال0.0384375
1 Binary Token(BNRY) ל PLN
0.03731
1 Binary Token(BNRY) ל RON
лв0.0441775
1 Binary Token(BNRY) ל SEK
kr0.0974775
1 Binary Token(BNRY) ל BGN
лв0.0171175
1 Binary Token(BNRY) ל HUF
Ft3.47926
1 Binary Token(BNRY) ל CZK
0.2149425
1 Binary Token(BNRY) ל KWD
د.ك0.00312625
1 Binary Token(BNRY) ל ILS
0.03444
1 Binary Token(BNRY) ל AOA
Kz9.3435925
1 Binary Token(BNRY) ל BHD
.د.ب0.00386425
1 Binary Token(BNRY) ל BMD
$0.01025
1 Binary Token(BNRY) ל DKK
kr0.0652925
1 Binary Token(BNRY) ל HNL
L0.268345
1 Binary Token(BNRY) ל MUR
0.46781
1 Binary Token(BNRY) ל NAD
$0.1796825
1 Binary Token(BNRY) ל NOK
kr0.1032175
1 Binary Token(BNRY) ל NZD
$0.017425
1 Binary Token(BNRY) ל PAB
B/.0.01025
1 Binary Token(BNRY) ל PGK
K0.043255
1 Binary Token(BNRY) ל QAR
ر.ق0.0372075
1 Binary Token(BNRY) ל RSD
дин.1.0261275

Binary Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Binary Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBinary Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Binary Token

כמה שווה Binary Token (BNRY) היום?
החי BNRYהמחיר ב USD הוא 0.01025 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BNRY ל USD?
המחיר הנוכחי של BNRY ל USD הוא $ 0.01025. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Binary Token?
שווי השוק של BNRY הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BNRY?
ההיצע במחזור של BNRY הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BNRY?
‏‏BNRY השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BNRY?
BNRY ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של BNRY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BNRY הוא $ 76.43K USD.
האם BNRY יעלה השנה?
BNRY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BNRY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:26:20 (UTC+8)

Binary Token (BNRY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BNRY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BNRY
BNRY
USD
USD

1 BNRY = 0.01025 USD

מסחרBNRY

USDTBNRY
$0.01025
$0.01025$0.01025
-0.19%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד