Binary Token (BNRY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01025. במהלך 24 השעות האחרונות, BNRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01004 לבין שיא של $ 0.01037, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BNRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BNRY השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Binary Token (BNRY) מידע שוק
--
----
$ 76.43K
$ 76.43K$ 76.43K
$ 102.50M
$ 102.50M$ 102.50M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
OP
שווי השוק הנוכחי של Binary Token הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.43K. ההיצע במחזור של BNRY הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.50M.
Binary Token (BNRY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Binary Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000195
-0.19%
30 ימים
$ -0.001
-8.89%
60 ימים
$ -0.0049
-32.35%
90 ימים
$ -0.01123
-52.29%
Binary Token שינוי מחיר היום
היום,BNRY רשם שינוי של $ -0.0000195 (-0.19%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Binary Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001 (-8.89%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Binary Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BNRY ראה שינוי של $ -0.0049 (-32.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Binary Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01123 (-52.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Binary Token (BNRY)?
The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem.
Binary Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Binary Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBNRY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Binary Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBinary Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Binary Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Binary Token (BNRY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Binary Token (BNRY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Binary Token.
הבנת הטוקנומיקה של Binary Token (BNRY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BNRY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Binary Token (BNRY)
מחפש איך לקנותBinary Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Binary Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.