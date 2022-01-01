Binary Token (BNRY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Binary Token (BNRY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Binary Token (BNRY) מידע The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem. אתר רשמי: https://www.thebinaryholdings.com/ מסמך לבן: https://docs.thebinaryholdings.com/ סייר בלוקים: https://optimistic.etherscan.io/token/0xb5090d514bcaca7dafb7e52763658844121f346d קנה BNRYעכשיו!

Binary Token (BNRY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Binary Token (BNRY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 101.90M $ 101.90M $ 101.90M שיא כל הזמנים: $ 0.2802 $ 0.2802 $ 0.2802 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.01019 $ 0.01019 $ 0.01019 למידע נוסף על Binary Token (BNRY) מחיר

Binary Token (BNRY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Binary Token (BNRY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BNRY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BNRYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BNRYטוקניומיקה, חקרו אתBNRYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BNRY מעוניין להוסיף את Binary Token (BNRY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BNRY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BNRY ב-MEXC עכשיו!

Binary Token (BNRY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BNRYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BNRY עכשיו את היסטוריית המחירים!

BNRY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BNRY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BNRY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BNRYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

