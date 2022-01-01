BIO Protocol (BIO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BIO Protocol (BIO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BIO Protocol (BIO) מידע BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science. אתר רשמי: https://bio.xyz מסמך לבן: https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol סייר בלוקים: https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ קנה BIOעכשיו!

BIO Protocol (BIO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BIO Protocol (BIO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 302.14M $ 302.14M $ 302.14M ההיצע הכולל: $ 3.32B $ 3.32B $ 3.32B אספקה במחזור: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B FDV (שווי מדולל מלא): $ 600.02M $ 600.02M $ 600.02M שיא כל הזמנים: $ 1.0501 $ 1.0501 $ 1.0501 שפל כל הזמנים: $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 מחיר נוכחי: $ 0.18073 $ 0.18073 $ 0.18073 למידע נוסף על BIO Protocol (BIO) מחיר

BIO Protocol (BIO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BIO Protocol (BIO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BIO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BIOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BIOטוקניומיקה, חקרו אתBIOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

BIO Protocol (BIO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BIOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BIO עכשיו את היסטוריית המחירים!

