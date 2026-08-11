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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BICONOMY, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על BICONOMY, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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BICONOMY (BICO) ניתוח טכני היום

BICONOMY (BICO) ניתוח טכני היום

דף BICONOMY הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BICO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BICONOMY למטה.

BICONOMY (BICO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01878---33.22%+35.89%-27.91%
למידע נוסף על BICONOMY מחיר

BICONOMY אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BICONOMY במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 4
קנה 14
ממוצעים נעים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 10
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 3קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01878
0.01877
R2
0.01877
0.01876
R1
0.01876
0.01876
PP
0.01875
0.01875
S1
0.01874
0.01874
S2
0.01873
0.01874
S3
0.01872
0.01873

BICONOMY אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.56M
$2.21 M
$1.65 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.42 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.43 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.09M
קניות פעילות ל-7 ימים
$8.22 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$8.13 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

BICONOMY זרימת הון

זרימת נטו פנימהBICOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.25 M0.02
2026-08-20$0.34 M0.02
2026-08-19-$0.79 M0.02
2026-08-18-$0.67 M0.02
2026-08-17-$0.95 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על BICONOMY

סחור ב BICONOMY (BICO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב BICONOMY מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTBICO
$0.01878
$0.01878$0.01878
-3.93%
11.69M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

BICO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BICO
BICO
USD
USD

1 BICO = 0.01878 USD

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