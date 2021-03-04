עוד על BDP

Big Data Protocol

Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol (BDP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:53:50 (UTC+8)

Big Data Protocol (BDP) מידע על מחיר (USD)

Big Data Protocol (BDP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03235. במהלך 24 השעות האחרונות, BDP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03005 לבין שיא של $ 0.03714, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BDPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.00228273, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01474429158777362.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BDP השתנה ב -2.33% במהלך השעה האחרונה, -7.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Big Data Protocol (BDP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Big Data Protocol הוא $ 1.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.21K. ההיצע במחזור של BDP הוא 52.86M, עם היצע כולל של 64923252.85185185. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.59M.

Big Data Protocol (BDP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Big Data Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0026988-7.70%
30 ימים$ -0.02083-39.17%
60 ימים$ -0.01364-29.66%
90 ימים$ -0.03311-50.59%
Big Data Protocol שינוי מחיר היום

היום,BDP רשם שינוי של $ -0.0026988 (-7.70%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Big Data Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.02083 (-39.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Big Data Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BDP ראה שינוי של $ -0.01364 (-29.66%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Big Data Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03311 (-50.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Big Data Protocol (BDP)?

בדוק את Big Data Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBig Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Big Data Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Big Data Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBDP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Big Data Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBig Data Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Big Data Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Big Data Protocol (BDP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Big Data Protocol (BDP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Big Data Protocol.

בדוק את Big Data Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Big Data Protocol (BDP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Big Data Protocol (BDP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BDP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Big Data Protocol (BDP)

מחפש איך לקנותBig Data Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Big Data Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Big Data Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Big Data Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBig Data Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Big Data Protocol

כמה שווה Big Data Protocol (BDP) היום?
החי BDPהמחיר ב USD הוא 0.03235 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BDP ל USD?
המחיר הנוכחי של BDP ל USD הוא $ 0.03235. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Big Data Protocol?
שווי השוק של BDP הוא $ 1.71M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BDP?
ההיצע במחזור של BDP הוא 52.86M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BDP?
‏‏BDP השיג מחיר שיא (ATH) של 15.00228273 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BDP?
BDP ‏‏רשם מחירATL של 0.01474429158777362 USD.
מהו נפח המסחר של BDP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BDP הוא $ 57.21K USD.
האם BDP יעלה השנה?
BDP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BDP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:53:50 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

