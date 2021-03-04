מה זהBig Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Big Data Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Big Data Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



Big Data Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Big Data Protocol (BDP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Big Data Protocol (BDP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Big Data Protocol.

בדוק את Big Data Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Big Data Protocol (BDP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Big Data Protocol (BDP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BDP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Big Data Protocol (BDP)

מחפש איך לקנותBig Data Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Big Data Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BDP למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Big Data Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Big Data Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Big Data Protocol כמה שווה Big Data Protocol (BDP) היום? החי BDPהמחיר ב USD הוא 0.03235 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי BDP ל USD? $ 0.03235 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של BDP ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Big Data Protocol? שווי השוק של BDP הוא $ 1.71M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של BDP? ההיצע במחזור של BDP הוא 52.86M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BDP? ‏‏BDP השיג מחיר שיא (ATH) של 15.00228273 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BDP? BDP ‏‏רשם מחירATL של 0.01474429158777362 USD . מהו נפח המסחר של BDP? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BDP הוא $ 57.21K USD . האם BDP יעלה השנה? BDP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BDP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Big Data Protocol (BDP) עדכונים חשובים מהתעשייה

