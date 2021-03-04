Big Data Protocol (BDP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03235. במהלך 24 השעות האחרונות, BDP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03005 לבין שיא של $ 0.03714, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BDPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.00228273, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01474429158777362.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BDP השתנה ב -2.33% במהלך השעה האחרונה, -7.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Big Data Protocol (BDP) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Big Data Protocol הוא $ 1.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.21K. ההיצע במחזור של BDP הוא 52.86M, עם היצע כולל של 64923252.85185185. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.59M.
Big Data Protocol (BDP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Big Data Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0026988
-7.70%
30 ימים
$ -0.02083
-39.17%
60 ימים
$ -0.01364
-29.66%
90 ימים
$ -0.03311
-50.59%
Big Data Protocol שינוי מחיר היום
היום,BDP רשם שינוי של $ -0.0026988 (-7.70%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Big Data Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.02083 (-39.17%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Big Data Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BDP ראה שינוי של $ -0.01364 (-29.66%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Big Data Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03311 (-50.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Big Data Protocol (BDP)?
Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data
BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.
Big Data Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Big Data Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBDP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Big Data Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBig Data Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Big Data Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Big Data Protocol (BDP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Big Data Protocol (BDP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Big Data Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של Big Data Protocol (BDP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BDP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Big Data Protocol (BDP)
מחפש איך לקנותBig Data Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Big Data Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
