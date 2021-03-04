Big Data Protocol (BDP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Big Data Protocol (BDP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Big Data Protocol (BDP) מידע Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA. אתר רשמי: https://bigdataprotocol.com סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xf3dcbc6D72a4E1892f7917b7C43b74131Df8480e קנה BDPעכשיו!

Big Data Protocol (BDP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Big Data Protocol (BDP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M ההיצע הכולל: $ 64.92M $ 64.92M $ 64.92M אספקה במחזור: $ 52.86M $ 52.86M $ 52.86M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M שיא כל הזמנים: $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 שפל כל הזמנים: $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 מחיר נוכחי: $ 0.03096 $ 0.03096 $ 0.03096 למידע נוסף על Big Data Protocol (BDP) מחיר

Big Data Protocol (BDP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Big Data Protocol (BDP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BDP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BDPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BDPטוקניומיקה, חקרו אתBDPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BDP מעוניין להוסיף את Big Data Protocol (BDP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BDP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BDP ב-MEXC עכשיו!

Big Data Protocol (BDP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BDPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BDP עכשיו את היסטוריית המחירים!

BDP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BDP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BDP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BDPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

