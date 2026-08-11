BAT (BAT) ניתוח טכני היום דף BAT הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של BAT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של BAT למטה. הירשם

BAT (BAT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0655 -- +13.40% -17.66% -32.58%

BAT אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של BAT במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 14 נייטרלי 4 קנה 8 ממוצעים נעים : מכור מכור 9 נייטרלי 0 קנה 5 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 5 נייטרלי 4 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.06542 0.06541 R2 0.06541 0.0654 R1 0.06539 0.0654 PP 0.06538 0.06538 S1 0.06536 0.06537 S2 0.06535 0.06537 S3 0.06533 0.06535

BAT אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.00M $3.07 M $3.07 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.10 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.12 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.32 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.34 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. BAT זרימת הון זרימת נטו פנימה BATUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.05 M 0.07 2026-08-20 $0.04 M 0.06 2026-08-19 $0.00 M 0.06 2026-08-18 -$0.02 M 0.06 2026-08-17 -$0.03 M 0.06 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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