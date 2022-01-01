Lorenzo Protocol (BANK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Lorenzo Protocol (BANK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Lorenzo Protocol (BANK) מידע Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields. אתר רשמי: https://www.lorenzo-protocol.xyz מסמך לבן: https://docs.lorenzo-protocol.xyz/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF קנה BANKעכשיו!

Lorenzo Protocol (BANK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Lorenzo Protocol (BANK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 12.72M $ 12.72M $ 12.72M ההיצע הכולל: $ 508.08M $ 508.08M $ 508.08M אספקה במחזור: $ 174.65M $ 174.65M $ 174.65M FDV (שווי מדולל מלא): $ 153.01M $ 153.01M $ 153.01M שיא כל הזמנים: $ 0.09335 $ 0.09335 $ 0.09335 שפל כל הזמנים: $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 מחיר נוכחי: $ 0.07286 $ 0.07286 $ 0.07286 למידע נוסף על Lorenzo Protocol (BANK) מחיר

Lorenzo Protocol (BANK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Lorenzo Protocol (BANK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BANK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BANKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BANKטוקניומיקה, חקרו אתBANKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BANK מעוניין להוסיף את Lorenzo Protocol (BANK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BANK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BANK ב-MEXC עכשיו!

Lorenzo Protocol (BANK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BANKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BANK עכשיו את היסטוריית המחירים!

BANK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BANK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BANK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BANKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

