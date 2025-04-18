BANK

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

שֵׁםBANK

דירוגNo.1100

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)4.95%

אספקת מחזור174,646,980.21999952

מקסימום היצע2,100,000,000

אספקה כוללת527,916,666.6666667

שיעור מחזור0.0831%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.09177061454901096,2025-05-23

המחיר הנמוך ביותר0.018389388782512995,2025-04-18

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואLorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_source

BANK/USDT
Lorenzo Protocol
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (BANK)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
