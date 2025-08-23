עוד על BADGER

BADGER מידע על מחיר

BADGER אתר רשמי

BADGER טוקניומיקה

BADGER תחזית מחיר

BADGER היסטוריה

BADGER מדריך קנייה

BADGERממיר מטבעות לפיאט

BADGER ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

BadgerDAO סֵמֶל

BadgerDAO מְחִיר(BADGER)

1 BADGER ל USDמחיר חי:

$0.9482
$0.9482$0.9482
-1.08%1D
USD
BadgerDAO (BADGER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:23:20 (UTC+8)

BadgerDAO (BADGER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.9207
$ 0.9207$ 0.9207
24 שעות נמוך
$ 0.9646
$ 0.9646$ 0.9646
גבוה 24 שעות

$ 0.9207
$ 0.9207$ 0.9207

$ 0.9646
$ 0.9646$ 0.9646

$ 89.50387575
$ 89.50387575$ 89.50387575

$ 0.7534487788836807
$ 0.7534487788836807$ 0.7534487788836807

+0.56%

-1.08%

-4.95%

-4.95%

BadgerDAO (BADGER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.9462. במהלך 24 השעות האחרונות, BADGER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9207 לבין שיא של $ 0.9646, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BADGERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 89.50387575, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.7534487788836807.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BADGER השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -1.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BadgerDAO (BADGER) מידע שוק

No.910

$ 18.99M
$ 18.99M$ 18.99M

$ 50.50K
$ 50.50K$ 50.50K

$ 19.87M
$ 19.87M$ 19.87M

20.07M
20.07M 20.07M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

95.58%

ETH

שווי השוק הנוכחי של BadgerDAO הוא $ 18.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.50K. ההיצע במחזור של BADGER הוא 20.07M, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.87M.

BadgerDAO (BADGER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BadgerDAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.010352-1.08%
30 ימים$ -0.1578-14.30%
60 ימים$ -0.028-2.88%
90 ימים$ -0.2555-21.27%
BadgerDAO שינוי מחיר היום

היום,BADGER רשם שינוי של $ -0.010352 (-1.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BadgerDAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1578 (-14.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BadgerDAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,BADGER ראה שינוי של $ -0.028 (-2.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BadgerDAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.2555 (-21.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BadgerDAO (BADGER)?

בדוק את BadgerDAO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBadgerDAO (BADGER)

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

BadgerDAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BadgerDAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקBADGER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BadgerDAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBadgerDAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BadgerDAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BadgerDAO (BADGER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BadgerDAO (BADGER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BadgerDAO.

בדוק את BadgerDAO תחזית המחיר עכשיו‏!

BadgerDAO (BADGER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BadgerDAO (BADGER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BADGER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BadgerDAO (BADGER)

מחפש איך לקנותBadgerDAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BadgerDAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BADGER למטבעות מקומיים

1 BadgerDAO(BADGER) ל VND
24,899.253
1 BadgerDAO(BADGER) ל AUD
A$1.447686
1 BadgerDAO(BADGER) ל GBP
0.700188
1 BadgerDAO(BADGER) ל EUR
0.80427
1 BadgerDAO(BADGER) ל USD
$0.9462
1 BadgerDAO(BADGER) ל MYR
RM3.97404
1 BadgerDAO(BADGER) ל TRY
38.784738
1 BadgerDAO(BADGER) ל JPY
¥139.0914
1 BadgerDAO(BADGER) ל ARS
ARS$1,270.065336
1 BadgerDAO(BADGER) ל RUB
76.509732
1 BadgerDAO(BADGER) ל INR
82.811424
1 BadgerDAO(BADGER) ל IDR
Rp15,261.288186
1 BadgerDAO(BADGER) ל KRW
1,314.158256
1 BadgerDAO(BADGER) ל PHP
53.611692
1 BadgerDAO(BADGER) ל EGP
￡E.45.900162
1 BadgerDAO(BADGER) ל BRL
R$5.118942
1 BadgerDAO(BADGER) ל CAD
C$1.305756
1 BadgerDAO(BADGER) ל BDT
115.114692
1 BadgerDAO(BADGER) ל NGN
1,446.78711
1 BadgerDAO(BADGER) ל COP
$3,784.8
1 BadgerDAO(BADGER) ל ZAR
R.16.615272
1 BadgerDAO(BADGER) ל UAH
39.21999
1 BadgerDAO(BADGER) ל VES
Bs132.468
1 BadgerDAO(BADGER) ל CLP
$908.352
1 BadgerDAO(BADGER) ל PKR
Rs268.266624
1 BadgerDAO(BADGER) ל KZT
506.254848
1 BadgerDAO(BADGER) ל THB
฿30.666342
1 BadgerDAO(BADGER) ל TWD
NT$28.830714
1 BadgerDAO(BADGER) ל AED
د.إ3.472554
1 BadgerDAO(BADGER) ל CHF
Fr0.75696
1 BadgerDAO(BADGER) ל HKD
HK$7.389822
1 BadgerDAO(BADGER) ל AMD
֏362.243208
1 BadgerDAO(BADGER) ל MAD
.د.م8.5158
1 BadgerDAO(BADGER) ל MXN
$17.570934
1 BadgerDAO(BADGER) ל SAR
ريال3.54825
1 BadgerDAO(BADGER) ל PLN
3.444168
1 BadgerDAO(BADGER) ל RON
лв4.078122
1 BadgerDAO(BADGER) ל SEK
kr8.998362
1 BadgerDAO(BADGER) ל BGN
лв1.580154
1 BadgerDAO(BADGER) ל HUF
Ft321.178128
1 BadgerDAO(BADGER) ל CZK
19.841814
1 BadgerDAO(BADGER) ל KWD
د.ك0.288591
1 BadgerDAO(BADGER) ל ILS
3.179232
1 BadgerDAO(BADGER) ל AOA
Kz862.527534
1 BadgerDAO(BADGER) ל BHD
.د.ب0.3567174
1 BadgerDAO(BADGER) ל BMD
$0.9462
1 BadgerDAO(BADGER) ל DKK
kr6.027294
1 BadgerDAO(BADGER) ל HNL
L24.771516
1 BadgerDAO(BADGER) ל MUR
43.184568
1 BadgerDAO(BADGER) ל NAD
$16.586886
1 BadgerDAO(BADGER) ל NOK
kr9.528234
1 BadgerDAO(BADGER) ל NZD
$1.60854
1 BadgerDAO(BADGER) ל PAB
B/.0.9462
1 BadgerDAO(BADGER) ל PGK
K3.992964
1 BadgerDAO(BADGER) ל QAR
ر.ق3.434706
1 BadgerDAO(BADGER) ל RSD
дин.94.724082

BadgerDAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BadgerDAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBadgerDAO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BadgerDAO

כמה שווה BadgerDAO (BADGER) היום?
החי BADGERהמחיר ב USD הוא 0.9462 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BADGER ל USD?
המחיר הנוכחי של BADGER ל USD הוא $ 0.9462. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BadgerDAO?
שווי השוק של BADGER הוא $ 18.99M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BADGER?
ההיצע במחזור של BADGER הוא 20.07M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BADGER?
‏‏BADGER השיג מחיר שיא (ATH) של 89.50387575 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BADGER?
BADGER ‏‏רשם מחירATL של 0.7534487788836807 USD.
מהו נפח המסחר של BADGER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BADGER הוא $ 50.50K USD.
האם BADGER יעלה השנה?
BADGER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BADGER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:23:20 (UTC+8)

BadgerDAO (BADGER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

BADGER-ל-USD מחשבון

סְכוּם

BADGER
BADGER
USD
USD

1 BADGER = 0.9462 USD

מסחרBADGER

USDTBADGER
$0.9482
$0.9482$0.9482
-1.01%
BTCBADGER
$0.000008454
$0.000008454$0.000008454
+1.20%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד