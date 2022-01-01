BadgerDAO (BADGER) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי BadgerDAO (BADGER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

BadgerDAO (BADGER) מידע Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi. אתר רשמי: https://app.badger.finance/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x3472a5a71965499acd81997a54bba8d852c6e53d

BadgerDAO (BADGER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור BadgerDAO (BADGER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 18.34M $ 18.34M $ 18.34M ההיצע הכולל: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M אספקה במחזור: $ 20.07M $ 20.07M $ 20.07M FDV (שווי מדולל מלא): $ 19.19M $ 19.19M $ 19.19M שיא כל הזמנים: $ 89.83 $ 89.83 $ 89.83 שפל כל הזמנים: $ 0.7534487788836807 $ 0.7534487788836807 $ 0.7534487788836807 מחיר נוכחי: $ 0.9136 $ 0.9136 $ 0.9136 למידע נוסף על BadgerDAO (BADGER) מחיר

BadgerDAO (BADGER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של BadgerDAO (BADGER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BADGER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BADGERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BADGERטוקניומיקה, חקרו אתBADGERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BADGER מעוניין להוסיף את BadgerDAO (BADGER) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BADGER, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BADGER ב-MEXC עכשיו!

BadgerDAO (BADGER) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BADGERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BADGER עכשיו את היסטוריית המחירים!

BADGER חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BADGER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BADGER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BADGERעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

