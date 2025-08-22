Bad Idea AI (BAD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000000086. במהלך 24 השעות האחרונות, BAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000000856 לבין שיא של $ 0.00000000939, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00000019534950314, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000000065979197.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAD השתנה ב -1.04% במהלך השעה האחרונה, -4.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Bad Idea AI (BAD) מידע שוק
$ 5.32M
$ 50.82K
$ 7.15M
618.73T
831,041,059,897,327
829,489,818,339,148
74.45%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Bad Idea AI הוא $ 5.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.82K. ההיצע במחזור של BAD הוא 618.73T, עם היצע כולל של 829489818339148. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.15M.
Bad Idea AI (BAD) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Bad Idea AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000000004498
-4.97%
30 ימים
$ -0.00000000104
-10.79%
60 ימים
$ -0.00000000117
-11.98%
90 ימים
$ -0.00000000156
-15.36%
Bad Idea AI שינוי מחיר היום
היום,BAD רשם שינוי של $ -0.0000000004498 (-4.97%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Bad Idea AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000000104 (-10.79%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Bad Idea AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,BAD ראה שינוי של $ -0.00000000117 (-11.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Bad Idea AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000000156 (-15.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bad Idea AI (BAD)?
$BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence.
Bad Idea AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bad Idea AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקBAD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bad Idea AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBad Idea AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Bad Idea AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Bad Idea AI (BAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bad Idea AI (BAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bad Idea AI.
הבנת הטוקנומיקה של Bad Idea AI (BAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Bad Idea AI (BAD)
מחפש איך לקנותBad Idea AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bad Idea AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.