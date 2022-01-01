Bad Idea AI (BAD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Bad Idea AI (BAD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Bad Idea AI (BAD) מידע $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. אתר רשמי: https://www.badidea.ai/ מסמך לבן: https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 קנה BADעכשיו!

Bad Idea AI (BAD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bad Idea AI (BAD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M ההיצע הכולל: $ 829.49T $ 829.49T $ 829.49T אספקה במחזור: $ 618.73T $ 618.73T $ 618.73T FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.87M $ 6.87M $ 6.87M שיא כל הזמנים: $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 מחיר נוכחי: $ 0.00000000827 $ 0.00000000827 $ 0.00000000827 למידע נוסף על Bad Idea AI (BAD) מחיר

Bad Idea AI (BAD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bad Idea AI (BAD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של BAD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות BADהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את BADטוקניומיקה, חקרו אתBADהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות BAD מעוניין להוסיף את Bad Idea AI (BAD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת BAD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות BAD ב-MEXC עכשיו!

Bad Idea AI (BAD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של BADעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה BAD עכשיו את היסטוריית המחירים!

BAD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן BAD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BAD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה BADעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

