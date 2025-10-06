Alibaba מחיר היום

מחיר Alibaba (BABAON) בזמן אמת היום הוא $ 160.03, עם שינוי של 0.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABAON ל USD הוא $ 160.03 לכל BABAON.

Alibaba כרגע מדורג במקום #1978 לפי שווי שוק של $ 1.25M, עם היצע במחזור של 7.84K BABAON. ב‑24 השעות האחרונות, BABAON סחר בין $ 157.18 (נמוך) ל $ 162.78 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 192.1874154822472, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 130.22737422531634.

ביצועים לטווח קצר, BABAON נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -2.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 60.21K.

Alibaba (BABAON) מידע שוק

דירוג No.1978 שווי שוק $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M נפח (24 שעות) $ 60.21K$ 60.21K $ 60.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M אספקת מחזור 7.84K 7.84K 7.84K אספקה כוללת 7,835.38606704 7,835.38606704 7,835.38606704 בלוקצ'יין ציבורי ETH

