הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Alibaba % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $158.01 $158.01 $158.01 -0.43% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Alibaba תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Alibaba (BABAON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Alibaba ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 158.01 בשנת 2025. Alibaba (BABAON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Alibaba ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 165.9104 בשנת 2026. Alibaba (BABAON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של BABAON הוא $ 174.2060 עם 10.25% שיעור צמיחה. Alibaba (BABAON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של BABAON הוא $ 182.9163 עם 15.76% שיעור צמיחה. Alibaba (BABAON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של BABAON הוא $ 192.0621 עם 21.55% שיעור צמיחה. Alibaba (BABAON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של BABAON הוא $ 201.6652 עם 27.63% שיעור צמיחה. Alibaba (BABAON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Alibaba עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 328.4914. Alibaba (BABAON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Alibaba עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 535.0779. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 158.01 0.00%

2026 $ 165.9104 5.00%

2027 $ 174.2060 10.25%

2028 $ 182.9163 15.76%

2029 $ 192.0621 21.55%

2030 $ 201.6652 27.63%

2031 $ 211.7485 34.01%

2032 $ 222.3359 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 233.4527 47.75%

2034 $ 245.1253 55.13%

2035 $ 257.3816 62.89%

2036 $ 270.2507 71.03%

2037 $ 283.7632 79.59%

2038 $ 297.9514 88.56%

2039 $ 312.8489 97.99%

2040 $ 328.4914 107.89% הצג עוד לטווח קצר Alibaba תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 158.01 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 158.0316 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 158.1615 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 158.6593 0.41% Alibaba (BABAON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורBABAONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $158.01 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Alibaba (BABAON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורBABAON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $158.0316 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Alibaba (BABAON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורBABAON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $158.1615 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Alibaba (BABAON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורBABAON הוא $158.6593 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Alibaba מחיר נוכחי $ 158.01$ 158.01 $ 158.01 שינוי מחיר (24 שעות) -0.43% שווי שוק $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M אספקת מחזור 7.84K 7.84K 7.84K נפח (24 שעות) $ 59.99K$ 59.99K $ 59.99K נפח (24 שעות) -- המחיר BABAON העדכני הוא $ 158.01. יש לו שינוי של -0.43% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 59.99Kב 24 שעות. בנוסף, BABAON יש כמות במעגל של 7.84K ושווי שוק כולל של $ 1.24M. צפה BABAON במחיר חי

Alibaba מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAlibabaדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAlibaba הוא 158.12USD. היצע במחזור של Alibaba(BABAON) הוא 0.00 BABAON , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.24M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -2.0900 $ 162.78 $ 157.26

7 ימים -0.02% $ -3.7400 $ 170.04 $ 151.33

30 ימים -0.05% $ -9.7600 $ 191.7 $ 151.33 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Alibaba הראה תנועת מחירים של $-2.0900 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Alibaba נסחר בשיא של $170.04 ושפל של $151.33 . נרשם שינוי במחיר של -0.02% . מגמה אחרונה זו מציגה אתBABAON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Alibaba חווה -0.05% שינוי, המשקף בערך $-9.7600 לערכו. זה מצביע על כך ש BABAON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Alibaba המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה BABAON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Alibaba (BABAON) מודול חיזוי מחיר עובד? Alibaba מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של BABAONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAlibaba לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של BABAON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Alibaba. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלBABAON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלBABAON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Alibaba.

מדוע BABAON חיזוי מחירים חשוב?

BABAON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם BABAON כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, BABAON ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של BABAON בחודש הבא? על פי Alibaba (BABAON) כלי תחזית המחירים, המחיר BABAON הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 BABAON בשנת 2026? המחיר של 1 Alibaba (BABAON) היום הוא $158.01 . על פי מודול התחזית שלעיל, BABAON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של BABAON בשנת 2027? Alibaba (BABAON) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BABAON עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של BABAON בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Alibaba (BABAON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של BABAON בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Alibaba (BABAON) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 BABAON בשנת 2030? המחיר של 1 Alibaba (BABAON) היום הוא $158.01 . על פי מודול התחזית שלעיל, BABAON יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי BABAON תחזית המחיר בשנת 2040? Alibaba (BABAON) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 BABAON עד שנת 2040.