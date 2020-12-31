AVAX

Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.

שֵׁםAVAX

דירוגNo.17

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק0.0027%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)149.76%

אספקת מחזור422,275,285.48916084

מקסימום היצע715,748,719

אספקה כוללת457,277,985.48916084

שיעור מחזור0.5899%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים146.21786401299232,2021-11-21

המחיר הנמוך ביותר2.7888219,2020-12-31

בלוקצ'יין ציבוריAVAX_XCHAIN

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

