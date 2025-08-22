עוד על AVAAI

Ava AI (AVAAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:29:18 (UTC+8)

Ava AI (AVAAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02594
$ 0.02594$ 0.02594
24 שעות נמוך
$ 0.02948
$ 0.02948$ 0.02948
גבוה 24 שעות

$ 0.02594
$ 0.02594$ 0.02594

$ 0.02948
$ 0.02948$ 0.02948

$ 0.33547388338563844
$ 0.33547388338563844$ 0.33547388338563844

$ 0.011283386189164465
$ 0.011283386189164465$ 0.011283386189164465

+0.15%

-2.85%

-9.32%

-9.32%

Ava AI (AVAAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0262. במהלך 24 השעות האחרונות, AVAAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02594 לבין שיא של $ 0.02948, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVAAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.33547388338563844, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.011283386189164465.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVAAI השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -2.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ava AI (AVAAI) מידע שוק

No.790

$ 26.20M
$ 26.20M$ 26.20M

$ 99.54K
$ 99.54K$ 99.54K

$ 26.20M
$ 26.20M$ 26.20M

999.99M
999.99M 999.99M

999,995,926.72
999,995,926.72 999,995,926.72

999,994,070
999,994,070 999,994,070

99.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Ava AI הוא $ 26.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.54K. ההיצע במחזור של AVAAI הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999994070. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.20M.

Ava AI (AVAAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ava AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0007695-2.85%
30 ימים$ -0.00907-25.72%
60 ימים$ +0.00082+3.23%
90 ימים$ -0.02452-48.35%
Ava AI שינוי מחיר היום

היום,AVAAI רשם שינוי של $ -0.0007695 (-2.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ava AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00907 (-25.72%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ava AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AVAAI ראה שינוי של $ +0.00082 (+3.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ava AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02452 (-48.35%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ava AI (AVAAI)?

בדוק את Ava AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAva AI (AVAAI)

AVAAI is a meme coin.

Ava AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ava AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAVAAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ava AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAva AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ava AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ava AI (AVAAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ava AI (AVAAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ava AI.

בדוק את Ava AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Ava AI (AVAAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ava AI (AVAAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AVAAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ava AI (AVAAI)

מחפש איך לקנותAva AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ava AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Ava AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ava AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAva AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ava AI

כמה שווה Ava AI (AVAAI) היום?
החי AVAAIהמחיר ב USD הוא 0.0262 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AVAAI ל USD?
המחיר הנוכחי של AVAAI ל USD הוא $ 0.0262. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ava AI?
שווי השוק של AVAAI הוא $ 26.20M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AVAAI?
ההיצע במחזור של AVAAI הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AVAAI?
‏‏AVAAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.33547388338563844 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AVAAI?
AVAAI ‏‏רשם מחירATL של 0.011283386189164465 USD.
מהו נפח המסחר של AVAAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AVAAI הוא $ 99.54K USD.
האם AVAAI יעלה השנה?
AVAAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AVAAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:29:18 (UTC+8)

Ava AI (AVAAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

