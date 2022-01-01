Ava AI (AVAAI) טוקנומיקה

Ava AI (AVAAI) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Ava AI (AVAAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Ava AI (AVAAI) מידע

AVAAI is a meme coin.

אתר רשמי:
https://holoworld.com
סייר בלוקים:
https://solscan.io/token/DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump

Ava AI (AVAAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ava AI (AVAAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 27.79M
$ 27.79M$ 27.79M
ההיצע הכולל:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
אספקה במחזור:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 27.79M
$ 27.79M$ 27.79M
שיא כל הזמנים:
$ 0.33758
$ 0.33758$ 0.33758
שפל כל הזמנים:
$ 0.011283386189164465
$ 0.011283386189164465$ 0.011283386189164465
מחיר נוכחי:
$ 0.02779
$ 0.02779$ 0.02779

Ava AI (AVAAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Ava AI (AVAAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של AVAAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות AVAAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את AVAAIטוקניומיקה, חקרו אתAVAAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AVAAI

מעוניין להוסיף את Ava AI (AVAAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AVAAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Ava AI (AVAAI) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של AVAAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

AVAAI חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן AVAAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AVAAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.