Ava AI (AVAAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ava AI (AVAAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ava AI (AVAAI) מידע AVAAI is a meme coin. אתר רשמי: https://holoworld.com סייר בלוקים: https://solscan.io/token/DKu9kykSfbN5LBfFXtNNDPaX35o4Fv6vJ9FKk7pZpump קנה AVAAIעכשיו!

Ava AI (AVAAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ava AI (AVAAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 27.79M $ 27.79M $ 27.79M ההיצע הכולל: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M אספקה במחזור: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (שווי מדולל מלא): $ 27.79M $ 27.79M $ 27.79M שיא כל הזמנים: $ 0.33758 $ 0.33758 $ 0.33758 שפל כל הזמנים: $ 0.011283386189164465 $ 0.011283386189164465 $ 0.011283386189164465 מחיר נוכחי: $ 0.02779 $ 0.02779 $ 0.02779 למידע נוסף על Ava AI (AVAAI) מחיר

Ava AI (AVAAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ava AI (AVAAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AVAAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AVAAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AVAAIטוקניומיקה, חקרו אתAVAAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AVAAI מעוניין להוסיף את Ava AI (AVAAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AVAAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AVAAI ב-MEXC עכשיו!

Ava AI (AVAAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AVAAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AVAAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

AVAAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AVAAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AVAAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AVAAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

