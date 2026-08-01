APRO מחיר היום

מחיר APRO (AT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.14112, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AT ל ILS הוא ₪ 0.14112 לכל AT.

APRO כרגע מדורג במקום #521 לפי שווי שוק של ₪ 35.28M, עם היצע במחזור של 250.00M AT. ב‑24 השעות האחרונות, AT סחר בין ₪ 0.13943 (נמוך) ל ₪ 0.15295 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.6315195761309884, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.2367463420367094686.

ביצועים לטווח קצר, AT נע ב +0.56% בשעה האחרונה ו -7.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 62.56K.

APRO (AT) מידע שוק

דירוג No.521 שווי שוק ₪ 35.28M₪ 35.28M ₪ 35.28M נפח (24 שעות) ₪ 62.56K₪ 62.56K ₪ 62.56K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 141.12M₪ 141.12M ₪ 141.12M אספקת מחזור 250.00M 250.00M 250.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 25.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של APRO הוא ₪ 35.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 62.56K. ההיצע במחזור של AT הוא 250.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 141.12M.