Aster (ASTER) תחזית מחיר (USD)

קבל Aster תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ASTER יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Aster % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. Aster תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Aster (ASTER) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Aster ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.3582 בשנת 2025. Aster (ASTER) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Aster ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.4261 בשנת 2026. Aster (ASTER) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ASTER הוא $ 1.4974 עם 10.25% שיעור צמיחה. Aster (ASTER) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ASTER הוא $ 1.5722 עם 15.76% שיעור צמיחה. Aster (ASTER) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ASTER הוא $ 1.6509 עם 21.55% שיעור צמיחה. Aster (ASTER) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ASTER הוא $ 1.7334 עם 27.63% שיעור צמיחה. Aster (ASTER) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Aster עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.8236. Aster (ASTER) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Aster עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 4.5993. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1.3582 0.00%

2026 $ 1.4261 5.00%

2027 $ 1.4974 10.25%

2028 $ 1.5722 15.76%

2029 $ 1.6509 21.55%

2030 $ 1.7334 27.63%

2031 $ 1.8201 34.01%

2032 $ 1.9111 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 2.0066 47.75%

2034 $ 2.1070 55.13%

2035 $ 2.2123 62.89%

2036 $ 2.3229 71.03%

2037 $ 2.4391 79.59%

2038 $ 2.5610 88.56%

2039 $ 2.6891 97.99%

2040 $ 2.8236 107.89% הצג עוד לטווח קצר Aster תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1.3582 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1.3583 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1.3595 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.3637 0.41% Aster (ASTER) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורASTERב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1.3582 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Aster (ASTER) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורASTER , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1.3583 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Aster (ASTER) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורASTER , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1.3595 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Aster (ASTER) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורASTER הוא $1.3637 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Aster מחיר נוכחי $ 1.3582 שינוי מחיר (24 שעות) -0.79% שווי שוק $ 3.23B אספקת מחזור 2.37B נפח (24 שעות) $ 90.12M נפח (24 שעות) -- המחיר ASTER העדכני הוא $ 1.3582. יש לו שינוי של -0.79% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 90.12Mב 24 שעות. בנוסף, ASTER יש כמות במעגל של 2.37B ושווי שוק כולל של $ 3.23B. צפה ASTER במחיר חי

איך לקנות Aster (ASTER) מנסה לקנות ASTER? כעת ניתן לרכוש ASTER באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות.

Aster מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בAsterדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלAster הוא 1.3596USD. היצע במחזור של Aster(ASTER) הוא 0.00 ASTER , מה שמעניק לו שווי שוק של $3.23B . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.09% $ 0.115200 $ 1.3991 $ 1.1362

7 ימים 0.26% $ 0.284500 $ 1.3991 $ 0.9926

30 ימים 0.13% $ 0.162000 $ 1.3991 $ 0.8181 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Aster הראה תנועת מחירים של $0.115200 , המשקפת 0.09% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Aster נסחר בשיא של $1.3991 ושפל של $0.9926 . נרשם שינוי במחיר של 0.26% . מגמה אחרונה זו מציגה אתASTER הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Aster חווה 0.13% שינוי, המשקף בערך $0.162000 לערכו. זה מצביע על כך ש ASTER עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Aster המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ASTER בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Aster (ASTER) מודול חיזוי מחיר עובד? Aster מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ASTERעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךAster לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ASTER , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Aster. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלASTER . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלASTER כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Aster.

מדוע ASTER חיזוי מחירים חשוב?

ASTER תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

