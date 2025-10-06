Arowana מחיר היום

מחיר Arowana (ARW) בזמן אמת היום הוא $ 0.0414, עם שינוי של 2.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARW ל USD הוא $ 0.0414 לכל ARW.

Arowana כרגע מדורג במקום #3776 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 ARW. ב‑24 השעות האחרונות, ARW סחר בין $ 0.0405 (נמוך) ל $ 0.04213 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 10.64117077383144, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000425025916068227.

ביצועים לטווח קצר, ARW נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +2.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 26.57K.

Arowana (ARW) מידע שוק

דירוג No.3776 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 26.57K$ 26.57K $ 26.57K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.70M$ 20.70M $ 20.70M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 500,000,000 500,000,000 500,000,000 אספקה כוללת 500,000,000 500,000,000 500,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ARB

שווי השוק הנוכחי של Arowana הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 26.57K. ההיצע במחזור של ARW הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.70M.