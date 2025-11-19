Arowana (ARW) תחזית מחיר (USD)

קבל Arowana תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ARW יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.04899 $0.04899 $0.04899 -0.64% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Arowana תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Arowana (ARW) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Arowana ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.04899 בשנת 2025. Arowana (ARW) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Arowana ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.051439 בשנת 2026. Arowana (ARW) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ARW הוא $ 0.054011 עם 10.25% שיעור צמיחה. Arowana (ARW) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ARW הוא $ 0.056712 עם 15.76% שיעור צמיחה. Arowana (ARW) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ARW הוא $ 0.059547 עם 21.55% שיעור צמיחה. Arowana (ARW) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ARW הוא $ 0.062525 עם 27.63% שיעור צמיחה. Arowana (ARW) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Arowana עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.101846. Arowana (ARW) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Arowana עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.165897.

2026 $ 0.051439 5.00%

2027 $ 0.054011 10.25%

2028 $ 0.056712 15.76%

2029 $ 0.059547 21.55%

2030 $ 0.062525 27.63%

2031 $ 0.065651 34.01%

2032 $ 0.068933 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.072380 47.75%

2034 $ 0.075999 55.13%

2035 $ 0.079799 62.89%

2036 $ 0.083789 71.03%

2037 $ 0.087979 79.59%

2038 $ 0.092377 88.56%

2039 $ 0.096996 97.99%

2040 $ 0.101846 107.89% הצג עוד לטווח קצר Arowana תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.04899 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.048996 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.049036 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.049191 0.41% Arowana (ARW) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורARWב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.04899 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Arowana (ARW) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורARW , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.048996 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Arowana (ARW) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורARW , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.049036 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Arowana (ARW) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורARW הוא $0.049191 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Arowana מחיר נוכחי $ 0.04899$ 0.04899 $ 0.04899 שינוי מחיר (24 שעות) -0.64% שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 נפח (24 שעות) $ 107.30K$ 107.30K $ 107.30K נפח (24 שעות) -- המחיר ARW העדכני הוא $ 0.04899. יש לו שינוי של -0.64% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 107.30Kב 24 שעות. בנוסף, ARW יש כמות במעגל של 0.00 ושווי שוק כולל של $ 0.00. צפה ARW במחיר חי

Arowana מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בArowanaדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלArowana הוא 0.04896USD. היצע במחזור של Arowana(ARW) הוא 0.00 ARW , מה שמעניק לו שווי שוק של $0.00 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.20% $ 0.008219 $ 0.08 $ 0.04052

7 ימים 0.20% $ 0.008229 $ 0.08 $ 0.03951

30 ימים 0.45% $ 0.015269 $ 0.08 $ 0.03286 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Arowana הראה תנועת מחירים של $0.008219 , המשקפת 0.20% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Arowana נסחר בשיא של $0.08 ושפל של $0.03951 . נרשם שינוי במחיר של 0.20% . מגמה אחרונה זו מציגה אתARW הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Arowana חווה 0.45% שינוי, המשקף בערך $0.015269 לערכו. זה מצביע על כך ש ARW עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Arowana המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ARW בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Arowana (ARW) מודול חיזוי מחיר עובד? Arowana מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ARWעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךArowana לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ARW , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Arowana. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלARW . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלARW כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Arowana.

מדוע ARW חיזוי מחירים חשוב?

ARW תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ARW כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ARW ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ARW בחודש הבא? על פי Arowana (ARW) כלי תחזית המחירים, המחיר ARW הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ARW בשנת 2026? המחיר של 1 Arowana (ARW) היום הוא $0.04899 . על פי מודול התחזית שלעיל, ARW יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ARW בשנת 2027? Arowana (ARW) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ARW עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ARW בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Arowana (ARW) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ARW בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Arowana (ARW) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ARW בשנת 2030? המחיר של 1 Arowana (ARW) היום הוא $0.04899 . על פי מודול התחזית שלעיל, ARW יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ARW תחזית המחיר בשנת 2040? Arowana (ARW) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ARW עד שנת 2040.