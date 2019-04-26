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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ARPA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ARPA, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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ARPA מידע על מחיר

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ARPA (ARPA) ניתוח טכני היום

ARPA (ARPA) ניתוח טכני היום

דף ARPA הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ARPA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ARPA למטה.

ARPA (ARPA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.009005--+5.37%+6.79%-18.30%
למידע נוסף על ARPA מחיר

ARPA אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של ARPA במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 3
קנה 19
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 1קנה 12
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.008999
0.008998
R2
0.008998
0.008997
R1
0.008997
0.008997
PP
0.008996
0.008996
S1
0.008995
0.008995
S2
0.008994
0.008995
S3
0.008993
0.008994

ARPA אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.22M
$16.70 M
$16.92 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.08 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.07 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

ARPA זרימת הון

זרימת נטו פנימהARPAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20$0.02 M0.01
2026-08-19-$0.05 M0.01
2026-08-18-$0.01 M0.01
2026-08-17$0.04 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב ARPA (ARPA) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTARPA
$0.009005
$0.009005$0.009005
+0.46%
8.05M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ARPA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ARPA
ARPA
USD
USD

1 ARPA = 0.009005 USD

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