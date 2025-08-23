עוד על AREA

Areon Network סֵמֶל

Areon Network מְחִיר(AREA)

Areon Network (AREA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:11:01 (UTC+8)

Areon Network (AREA) מידע על מחיר (USD)

-10.31%

Areon Network (AREA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01463. במהלך 24 השעות האחרונות, AREA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01301 לבין שיא של $ 0.0154, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AREAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3199181743809326, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003344192063297708.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AREA השתנה ב -4.01% במהלך השעה האחרונה, -4.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Areon Network (AREA) מידע שוק

Areon Network (AREA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Areon Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0006494-4.25%
30 ימים$ -0.00232-13.69%
60 ימים$ -0.00533-26.71%
90 ימים$ -0.00769-34.46%
Areon Network שינוי מחיר היום

היום,AREA רשם שינוי של $ -0.0006494 (-4.25%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Areon Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00232 (-13.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Areon Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AREA ראה שינוי של $ -0.00533 (-26.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Areon Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00769 (-34.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Areon Network (AREA)?

בדוק את Areon Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAreon Network (AREA)

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Areon Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Areon Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAREA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Areon Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAreon Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Areon Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Areon Network (AREA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Areon Network (AREA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Areon Network.

בדוק את Areon Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Areon Network (AREA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Areon Network (AREA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AREA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Areon Network (AREA)

מחפש איך לקנותAreon Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Areon Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AREA למטבעות מקומיים

Areon Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Areon Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAreon Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Areon Network

כמה שווה Areon Network (AREA) היום?
החי AREAהמחיר ב USD הוא 0.01463 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AREA ל USD?
המחיר הנוכחי של AREA ל USD הוא $ 0.01463. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Areon Network?
שווי השוק של AREA הוא $ 1.79M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AREA?
ההיצע במחזור של AREA הוא 122.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AREA?
‏‏AREA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3199181743809326 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AREA?
AREA ‏‏רשם מחירATL של 0.003344192063297708 USD.
מהו נפח המסחר של AREA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AREA הוא $ 10.59K USD.
האם AREA יעלה השנה?
AREA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AREA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Areon Network (AREA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
