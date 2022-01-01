Areon Network (AREA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Areon Network (AREA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Areon Network (AREA) מידע Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership. אתר רשמי: https://areon.network/ מסמך לבן: https://docs.areon.network/ סייר בלוקים: https://areonscan.com קנה AREAעכשיו!

Areon Network (AREA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Areon Network (AREA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M ההיצע הכולל: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M אספקה במחזור: $ 118.16M $ 118.16M $ 118.16M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M שיא כל הזמנים: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 שפל כל הזמנים: $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 מחיר נוכחי: $ 0.01498 $ 0.01498 $ 0.01498 למידע נוסף על Areon Network (AREA) מחיר

Areon Network (AREA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Areon Network (AREA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AREA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AREAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AREAטוקניומיקה, חקרו אתAREAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AREA מעוניין להוסיף את Areon Network (AREA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AREA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AREA ב-MEXC עכשיו!

Areon Network (AREA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AREAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AREA עכשיו את היסטוריית המחירים!

AREA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AREA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AREA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AREAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

