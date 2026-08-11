Arbitrum (ARB) ניתוח טכני היום דף Arbitrum הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ARB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Arbitrum למטה. הירשם

Arbitrum (ARB) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.09001 -- +19.50% +0.97% -17.18%

Arbitrum אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Arbitrum במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 3 נייטרלי 5 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 3 נייטרלי 5 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.08989 0.08988 R2 0.08988 0.08988 R1 0.08988 0.08988 PP 0.08987 0.08987 S1 0.08987 0.08987 S2 0.08986 0.08987 S3 0.08986 0.08986

Arbitrum אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.39M $43.32 M $43.71 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.53M קניות פעילות ל-3 ימים $13.42 M מכירות פעילות ל-3 ימים $13.95 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.90M קניות פעילות ל-7 ימים $22.01 M מכירות פעילות ל-7 ימים $22.91 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Arbitrum זרימת הון זרימת נטו פנימה ARBUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.17 M 0.09 2026-08-20 $0.82 M 0.09 2026-08-19 -$0.12 M 0.08 2026-08-18 $0.02 M 0.08 2026-08-17 -$0.12 M 0.08 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Arbitrum (ARB) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Arbitrum מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT ARB $0.09001 $0.09001 $0.09001 +0.63% 6.23M (USDT) סַחַר / USDC ARB $0.08996 $0.08996 $0.08996 +0.43% 655.08K (USDT) סַחַר / USD1 ARB $0.09002 $0.09002 $0.09002 +0.67% 592.32K (USDT) סַחַר