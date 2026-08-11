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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Arbitrum, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Arbitrum, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Arbitrum (ARB) ניתוח טכני היום

Arbitrum (ARB) ניתוח טכני היום

דף Arbitrum הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ARB מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Arbitrum למטה.

Arbitrum (ARB) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.09001--+19.50%+0.97%-17.18%
למידע נוסף על Arbitrum מחיר

Arbitrum אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Arbitrum במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 5
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 5קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.08989
0.08988
R2
0.08988
0.08988
R1
0.08988
0.08988
PP
0.08987
0.08987
S1
0.08987
0.08987
S2
0.08986
0.08987
S3
0.08986
0.08986

Arbitrum אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.39M
$43.32 M
$43.71 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.53M
קניות פעילות ל-3 ימים
$13.42 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$13.95 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.90M
קניות פעילות ל-7 ימים
$22.01 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$22.91 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Arbitrum זרימת הון

זרימת נטו פנימהARBUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.17 M0.09
2026-08-20$0.82 M0.09
2026-08-19-$0.12 M0.08
2026-08-18$0.02 M0.08
2026-08-17-$0.12 M0.08

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Arbitrum

סחור ב Arbitrum (ARB) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Arbitrum מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTARB
$0.09001
$0.09001$0.09001
+0.63%
6.23M (USDT)
/USDCARB
$0.08996
$0.08996$0.08996
+0.43%
655.08K (USDT)
/USD1ARB
$0.09002
$0.09002$0.09002
+0.67%
592.32K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ARB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ARB
ARB
USD
USD

1 ARB = 0.09001 USD

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