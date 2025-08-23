עוד על APU

Apu Apustaja סֵמֶל

Apu Apustaja מְחִיר(APU)

1 APU ל USDמחיר חי:

$0.0002289
$0.0002289$0.0002289
-4.18%1D
USD
Apu Apustaja (APU) טבלת מחירים חיה
Apu Apustaja (APU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000216
$ 0.000216$ 0.000216
24 שעות נמוך
$ 0.0002493
$ 0.0002493$ 0.0002493
גבוה 24 שעות

$ 0.000216
$ 0.000216$ 0.000216

$ 0.0002493
$ 0.0002493$ 0.0002493

$ 0.001467208055895663
$ 0.001467208055895663$ 0.001467208055895663

$ 0.00000001170769029
$ 0.00000001170769029$ 0.00000001170769029

+0.97%

-4.18%

-4.99%

-4.99%

Apu Apustaja (APU) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002289. במהלך 24 השעות האחרונות, APU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000216 לבין שיא של $ 0.0002493, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001467208055895663, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000001170769029.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APU השתנה ב +0.97% במהלך השעה האחרונה, -4.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Apu Apustaja (APU) מידע שוק

No.438

$ 77.34M
$ 77.34M$ 77.34M

$ 27.24K
$ 27.24K$ 27.24K

$ 96.30M
$ 96.30M$ 96.30M

337.89B
337.89B 337.89B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

337,892,157,625.5295
337,892,157,625.5295 337,892,157,625.5295

80.31%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Apu Apustaja הוא $ 77.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 27.24K. ההיצע במחזור של APU הוא 337.89B, עם היצע כולל של 337892157625.5295. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.30M.

Apu Apustaja (APU) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Apu Apustajaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000009985-4.18%
30 ימים$ -0.0000295-11.42%
60 ימים$ +0.0000416+22.21%
90 ימים$ -0.0000066-2.81%
Apu Apustaja שינוי מחיר היום

היום,APU רשם שינוי של $ -0.000009985 (-4.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Apu Apustaja שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000295 (-11.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Apu Apustaja שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,APU ראה שינוי של $ +0.0000416 (+22.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Apu Apustaja שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000066 (-2.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Apu Apustaja (APU)?

בדוק את Apu Apustaja עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהApu Apustaja (APU)

APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon.

Apu Apustaja זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Apu Apustajaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAPU את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Apu Apustajaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךApu Apustaja לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Apu Apustajaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Apu Apustaja (APU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Apu Apustaja (APU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Apu Apustaja.

בדוק את Apu Apustaja תחזית המחיר עכשיו‏!

Apu Apustaja (APU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Apu Apustaja (APU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על APU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Apu Apustaja (APU)

מחפש איך לקנותApu Apustaja? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Apu Apustajaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Apu Apustaja מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Apu Apustaja, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרApu Apustaja הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Apu Apustaja

כמה שווה Apu Apustaja (APU) היום?
החי APUהמחיר ב USD הוא 0.0002289 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי APU ל USD?
המחיר הנוכחי של APU ל USD הוא $ 0.0002289. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Apu Apustaja?
שווי השוק של APU הוא $ 77.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של APU?
ההיצע במחזור של APU הוא 337.89B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של APU?
‏‏APU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.001467208055895663 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של APU?
APU ‏‏רשם מחירATL של 0.00000001170769029 USD.
מהו נפח המסחר של APU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור APU הוא $ 27.24K USD.
האם APU יעלה השנה?
APU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את APU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

