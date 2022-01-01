Apu Apustaja (APU) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Apu Apustaja (APU), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Apu Apustaja (APU) מידע APU, also known as Helper, is a kind and naive anthropomorphic frog that is beloved across the internet. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Apu decided to create his own faily launched, fully transparent coin: $APU. The one and only coin for all frens. Having already conquered the internet and the hearts of millions of people, Apu is now on his way to conquer the cryptosphere. If you consider yourself a fren, feel free to join us on this amazing ride to the only place where a character like Apu belongs to: the moon. אתר רשמי: https://apu.com/ מסמך לבן: https://cdn.apu.community/apu_whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/26s3UGB9hund1qspApy1zYgCritxAooGg7o63BMn89Yq קנה APUעכשיו!

Apu Apustaja (APU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Apu Apustaja (APU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 76.90M $ 76.90M $ 76.90M ההיצע הכולל: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B אספקה במחזור: $ 337.89B $ 337.89B $ 337.89B FDV (שווי מדולל מלא): $ 95.75M $ 95.75M $ 95.75M שיא כל הזמנים: $ 0.00148 $ 0.00148 $ 0.00148 שפל כל הזמנים: $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 $ 0.00000001170769029 מחיר נוכחי: $ 0.0002276 $ 0.0002276 $ 0.0002276 למידע נוסף על Apu Apustaja (APU) מחיר

Apu Apustaja (APU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Apu Apustaja (APU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של APU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות APUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את APUטוקניומיקה, חקרו אתAPUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Apu Apustaja (APU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של APUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה APU עכשיו את היסטוריית המחירים!

APU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן APU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו APU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה APUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

