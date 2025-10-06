AppLovin מחיר היום

מחיר AppLovin (APPON) בזמן אמת היום הוא $ 531.16, עם שינוי של 3.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APPON ל USD הוא $ 531.16 לכל APPON.

AppLovin כרגע מדורג במקום #2748 לפי שווי שוק של $ 233.96K, עם היצע במחזור של 440.46 APPON. ב‑24 השעות האחרונות, APPON סחר בין $ 525.18 (נמוך) ל $ 565.9 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,943.4984325597052, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 470.4602767878368.

ביצועים לטווח קצר, APPON נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו -18.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 99.36K.

AppLovin (APPON) מידע שוק

דירוג No.2748 שווי שוק $ 233.96K$ 233.96K $ 233.96K נפח (24 שעות) $ 99.36K$ 99.36K $ 99.36K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 233.96K$ 233.96K $ 233.96K אספקת מחזור 440.46 440.46 440.46 אספקה כוללת 440.46359554 440.46359554 440.46359554 בלוקצ'יין ציבורי ETH

