APF Coin סֵמֶל

APF Coin מְחִיר(APFC)

1 APFC ל USDמחיר חי:

$0.084
$0.084$0.084
+1.08%1D
USD
APF Coin (APFC) טבלת מחירים חיה
APF Coin (APFC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0806
$ 0.0806$ 0.0806
24 שעות נמוך
$ 0.0841
$ 0.0841$ 0.0841
גבוה 24 שעות

$ 0.0806
$ 0.0806$ 0.0806

$ 0.0841
$ 0.0841$ 0.0841

$ 1.1412384971742038
$ 1.1412384971742038$ 1.1412384971742038

$ 0.027175890738301504
$ 0.027175890738301504$ 0.027175890738301504

+0.84%

+1.08%

-8.20%

-8.20%

APF Coin (APFC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.084. במהלך 24 השעות האחרונות, APFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0806 לבין שיא של $ 0.0841, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.1412384971742038, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.027175890738301504.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APFC השתנה ב +0.84% במהלך השעה האחרונה, +1.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

APF Coin (APFC) מידע שוק

No.3945

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 45.78K
$ 45.78K$ 45.78K

$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M

0.00
0.00 0.00

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של APF Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 45.78K. ההיצע במחזור של APFC הוא 0.00, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.00M.

APF Coin (APFC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של APF Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000898+1.08%
30 ימים$ +0.0297+54.69%
60 ימים$ -0.3055-78.44%
90 ימים$ -0.3422-80.30%
APF Coin שינוי מחיר היום

היום,APFC רשם שינוי של $ +0.000898 (+1.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

APF Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0297 (+54.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

APF Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,APFC ראה שינוי של $ -0.3055 (-78.44%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

APF Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.3422 (-80.30%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של APF Coin (APFC)?

בדוק את APF Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAPF Coin (APFC)

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

APF Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול APF Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAPFC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים APF Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAPF Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

APF Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה APF Coin (APFC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות APF Coin (APFC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור APF Coin.

בדוק את APF Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

APF Coin (APFC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של APF Coin (APFC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על APFC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות APF Coin (APFC)

מחפש איך לקנותAPF Coin? התהליך פשוט וללא בעיות!

APFC למטבעות מקומיים

1 APF Coin(APFC) ל VND
2,210.46
1 APF Coin(APFC) ל AUD
A$0.12852
1 APF Coin(APFC) ל GBP
0.06216
1 APF Coin(APFC) ל EUR
0.0714
1 APF Coin(APFC) ל USD
$0.084
1 APF Coin(APFC) ל MYR
RM0.3528
1 APF Coin(APFC) ל TRY
3.44316
1 APF Coin(APFC) ל JPY
¥12.348
1 APF Coin(APFC) ל ARS
ARS$112.14924
1 APF Coin(APFC) ל RUB
6.79224
1 APF Coin(APFC) ל INR
7.35168
1 APF Coin(APFC) ל IDR
Rp1,354.83852
1 APF Coin(APFC) ל KRW
116.66592
1 APF Coin(APFC) ל PHP
4.75944
1 APF Coin(APFC) ל EGP
￡E.4.07484
1 APF Coin(APFC) ל BRL
R$0.45444
1 APF Coin(APFC) ל CAD
C$0.11592
1 APF Coin(APFC) ל BDT
10.21944
1 APF Coin(APFC) ל NGN
128.4402
1 APF Coin(APFC) ל COP
$337.34904
1 APF Coin(APFC) ל ZAR
R.1.47504
1 APF Coin(APFC) ל UAH
3.4818
1 APF Coin(APFC) ל VES
Bs11.76
1 APF Coin(APFC) ל CLP
$80.64
1 APF Coin(APFC) ל PKR
Rs23.81568
1 APF Coin(APFC) ל KZT
44.94336
1 APF Coin(APFC) ל THB
฿2.72244
1 APF Coin(APFC) ל TWD
NT$2.55948
1 APF Coin(APFC) ל AED
د.إ0.30828
1 APF Coin(APFC) ל CHF
Fr0.0672
1 APF Coin(APFC) ל HKD
HK$0.65604
1 APF Coin(APFC) ל AMD
֏32.15856
1 APF Coin(APFC) ל MAD
.د.م0.756
1 APF Coin(APFC) ל MXN
$1.55988
1 APF Coin(APFC) ל SAR
ريال0.315
1 APF Coin(APFC) ל PLN
0.30576
1 APF Coin(APFC) ל RON
лв0.36204
1 APF Coin(APFC) ל SEK
kr0.79884
1 APF Coin(APFC) ל BGN
лв0.14028
1 APF Coin(APFC) ל HUF
Ft28.5222
1 APF Coin(APFC) ל CZK
1.76148
1 APF Coin(APFC) ל KWD
د.ك0.02562
1 APF Coin(APFC) ל ILS
0.28308
1 APF Coin(APFC) ל AOA
Kz76.57188
1 APF Coin(APFC) ל BHD
.د.ب0.031668
1 APF Coin(APFC) ל BMD
$0.084
1 APF Coin(APFC) ל DKK
kr0.53508
1 APF Coin(APFC) ל HNL
L2.19912
1 APF Coin(APFC) ל MUR
3.83376
1 APF Coin(APFC) ל NAD
$1.47252
1 APF Coin(APFC) ל NOK
kr0.84588
1 APF Coin(APFC) ל NZD
$0.1428
1 APF Coin(APFC) ל PAB
B/.0.084
1 APF Coin(APFC) ל PGK
K0.35448
1 APF Coin(APFC) ל QAR
ر.ق0.30492
1 APF Coin(APFC) ל RSD
дин.8.41008

APF Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של APF Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAPF Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על APF Coin

כמה שווה APF Coin (APFC) היום?
החי APFCהמחיר ב USD הוא 0.084 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי APFC ל USD?
המחיר הנוכחי של APFC ל USD הוא $ 0.084. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של APF Coin?
שווי השוק של APFC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של APFC?
ההיצע במחזור של APFC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של APFC?
‏‏APFC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.1412384971742038 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של APFC?
APFC ‏‏רשם מחירATL של 0.027175890738301504 USD.
מהו נפח המסחר של APFC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור APFC הוא $ 45.78K USD.
האם APFC יעלה השנה?
APFC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את APFC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

