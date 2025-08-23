מה זהAPF Coin (APFC)

APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies.

APF Coin (APFC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של APF Coin (APFC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על APFC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

APF Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של APF Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

כמה שווה APF Coin (APFC) היום? החי APFCהמחיר ב USD הוא 0.084 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי APFC ל USD? $ 0.084 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של APFC ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של APF Coin? שווי השוק של APFC הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של APFC? ההיצע במחזור של APFC הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של APFC? ‏‏APFC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.1412384971742038 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של APFC? APFC ‏‏רשם מחירATL של 0.027175890738301504 USD . מהו נפח המסחר של APFC? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור APFC הוא $ 45.78K USD . האם APFC יעלה השנה? APFC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט.

