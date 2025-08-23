עוד על APEX

ApeX Protocol סֵמֶל

ApeX Protocol מְחִיר(APEX)

1 APEX ל USDמחיר חי:

$0.3197
$0.3197$0.3197
-1.93%1D
USD
ApeX Protocol (APEX) טבלת מחירים חיה
ApeX Protocol (APEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.3095
$ 0.3095$ 0.3095
24 שעות נמוך
$ 0.3501
$ 0.3501$ 0.3501
גבוה 24 שעות

$ 0.3095
$ 0.3095$ 0.3095

$ 0.3501
$ 0.3501$ 0.3501

$ 3.8325250957583354
$ 3.8325250957583354$ 3.8325250957583354

$ 0.11245349995021983
$ 0.11245349995021983$ 0.11245349995021983

+0.53%

-1.93%

-1.64%

-1.64%

ApeX Protocol (APEX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.3192. במהלך 24 השעות האחרונות, APEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.3095 לבין שיא של $ 0.3501, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.8325250957583354, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.11245349995021983.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APEX השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -1.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ApeX Protocol (APEX) מידע שוק

No.650

$ 39.22M
$ 39.22M$ 39.22M

$ 68.80K
$ 68.80K$ 68.80K

$ 159.60M
$ 159.60M$ 159.60M

122.87M
122.87M 122.87M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

499,999,990
499,999,990 499,999,990

24.57%

ETH

שווי השוק הנוכחי של ApeX Protocol הוא $ 39.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 68.80K. ההיצע במחזור של APEX הוא 122.87M, עם היצע כולל של 499999990. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 159.60M.

ApeX Protocol (APEX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ApeX Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.006292-1.93%
30 ימים$ +0.039+13.91%
60 ימים$ +0.1537+92.87%
90 ימים$ -0.0204-6.01%
ApeX Protocol שינוי מחיר היום

היום,APEX רשם שינוי של $ -0.006292 (-1.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ApeX Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.039 (+13.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ApeX Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,APEX ראה שינוי של $ +0.1537 (+92.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ApeX Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0204 (-6.01%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ApeX Protocol (APEX)?

בדוק את ApeX Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהApeX Protocol (APEX)

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

ApeX Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ApeX Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAPEX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים ApeX Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךApeX Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ApeX Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ApeX Protocol (APEX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ApeX Protocol (APEX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ApeX Protocol.

בדוק את ApeX Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

ApeX Protocol (APEX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ApeX Protocol (APEX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על APEX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ApeX Protocol (APEX)

מחפש איך לקנותApeX Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ApeX Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

APEX למטבעות מקומיים

1 ApeX Protocol(APEX) ל VND
8,399.748
1 ApeX Protocol(APEX) ל AUD
A$0.491568
1 ApeX Protocol(APEX) ל GBP
0.236208
1 ApeX Protocol(APEX) ל EUR
0.27132
1 ApeX Protocol(APEX) ל USD
$0.3192
1 ApeX Protocol(APEX) ל MYR
RM1.34064
1 ApeX Protocol(APEX) ל TRY
13.0872
1 ApeX Protocol(APEX) ל JPY
¥46.9224
1 ApeX Protocol(APEX) ל ARS
ARS$422.2218
1 ApeX Protocol(APEX) ל RUB
25.804128
1 ApeX Protocol(APEX) ל INR
27.94596
1 ApeX Protocol(APEX) ל IDR
Rp5,148.386376
1 ApeX Protocol(APEX) ל KRW
443.330496
1 ApeX Protocol(APEX) ל PHP
18.085872
1 ApeX Protocol(APEX) ל EGP
￡E.15.4812
1 ApeX Protocol(APEX) ל BRL
R$1.730064
1 ApeX Protocol(APEX) ל CAD
C$0.440496
1 ApeX Protocol(APEX) ל BDT
38.833872
1 ApeX Protocol(APEX) ל NGN
488.07276
1 ApeX Protocol(APEX) ל COP
$1,281.926352
1 ApeX Protocol(APEX) ל ZAR
R.5.608344
1 ApeX Protocol(APEX) ל UAH
13.23084
1 ApeX Protocol(APEX) ל VES
Bs44.688
1 ApeX Protocol(APEX) ל CLP
$306.432
1 ApeX Protocol(APEX) ל PKR
Rs90.499584
1 ApeX Protocol(APEX) ל KZT
170.784768
1 ApeX Protocol(APEX) ל THB
฿10.354848
1 ApeX Protocol(APEX) ל TWD
NT$9.729216
1 ApeX Protocol(APEX) ל AED
د.إ1.171464
1 ApeX Protocol(APEX) ל CHF
Fr0.25536
1 ApeX Protocol(APEX) ל HKD
HK$2.492952
1 ApeX Protocol(APEX) ל AMD
֏122.202528
1 ApeX Protocol(APEX) ל MAD
.د.م2.8728
1 ApeX Protocol(APEX) ל MXN
$5.946696
1 ApeX Protocol(APEX) ל SAR
ريال1.197
1 ApeX Protocol(APEX) ל PLN
1.161888
1 ApeX Protocol(APEX) ל RON
лв1.375752
1 ApeX Protocol(APEX) ל SEK
kr3.038784
1 ApeX Protocol(APEX) ל BGN
лв0.533064
1 ApeX Protocol(APEX) ל HUF
Ft108.49608
1 ApeX Protocol(APEX) ל CZK
6.696816
1 ApeX Protocol(APEX) ל KWD
د.ك0.097356
1 ApeX Protocol(APEX) ל ILS
1.075704
1 ApeX Protocol(APEX) ל AOA
Kz290.973144
1 ApeX Protocol(APEX) ל BHD
.د.ب0.1203384
1 ApeX Protocol(APEX) ל BMD
$0.3192
1 ApeX Protocol(APEX) ל DKK
kr2.036496
1 ApeX Protocol(APEX) ל HNL
L8.356656
1 ApeX Protocol(APEX) ל MUR
14.568288
1 ApeX Protocol(APEX) ל NAD
$5.595576
1 ApeX Protocol(APEX) ל NOK
kr3.220728
1 ApeX Protocol(APEX) ל NZD
$0.54264
1 ApeX Protocol(APEX) ל PAB
B/.0.3192
1 ApeX Protocol(APEX) ל PGK
K1.347024
1 ApeX Protocol(APEX) ל QAR
ر.ق1.158696
1 ApeX Protocol(APEX) ל RSD
дин.31.958304

ApeX Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ApeX Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרApeX Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ApeX Protocol

כמה שווה ApeX Protocol (APEX) היום?
החי APEXהמחיר ב USD הוא 0.3192 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי APEX ל USD?
המחיר הנוכחי של APEX ל USD הוא $ 0.3192. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ApeX Protocol?
שווי השוק של APEX הוא $ 39.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של APEX?
ההיצע במחזור של APEX הוא 122.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של APEX?
‏‏APEX השיג מחיר שיא (ATH) של 3.8325250957583354 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של APEX?
APEX ‏‏רשם מחירATL של 0.11245349995021983 USD.
מהו נפח המסחר של APEX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור APEX הוא $ 68.80K USD.
האם APEX יעלה השנה?
APEX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את APEX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
