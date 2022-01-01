ApeX Protocol (APEX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ApeX Protocol (APEX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ApeX Protocol (APEX) מידע ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees. אתר רשמי: https://apex.exchange/ מסמך לבן: https://apex-pro.gitbook.io/apex-pro סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x52A8845DF664D76C69d2EEa607CD793565aF42B8 קנה APEXעכשיו!

ApeX Protocol (APEX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ApeX Protocol (APEX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 38.62M $ 38.62M $ 38.62M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 122.83M $ 122.83M $ 122.83M FDV (שווי מדולל מלא): $ 157.20M $ 157.20M $ 157.20M שיא כל הזמנים: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 שפל כל הזמנים: $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 $ 0.11245349995021983 מחיר נוכחי: $ 0.3144 $ 0.3144 $ 0.3144 למידע נוסף על ApeX Protocol (APEX) מחיר

ApeX Protocol (APEX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ApeX Protocol (APEX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של APEX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות APEXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את APEXטוקניומיקה, חקרו אתAPEXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות APEX מעוניין להוסיף את ApeX Protocol (APEX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת APEX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות APEX ב-MEXC עכשיו!

ApeX Protocol (APEX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של APEXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה APEX עכשיו את היסטוריית המחירים!

APEX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן APEX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו APEX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה APEXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

