APE and PEPE (APEPE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי APE and PEPE (APEPE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

APE and PEPE (APEPE) מידע A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting. אתר רשמי: https://apepe.lol/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a קנה APEPEעכשיו!

APE and PEPE (APEPE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור APE and PEPE (APEPE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 101.21M $ 101.21M $ 101.21M ההיצע הכולל: $ 210.00T $ 210.00T $ 210.00T אספקה במחזור: $ 40.07T $ 40.07T $ 40.07T FDV (שווי מדולל מלא): $ 530.46M $ 530.46M $ 530.46M שיא כל הזמנים: $ 0.00001 $ 0.00001 $ 0.00001 שפל כל הזמנים: $ 0.000000922659774521 $ 0.000000922659774521 $ 0.000000922659774521 מחיר נוכחי: $ 0.000002526 $ 0.000002526 $ 0.000002526 למידע נוסף על APE and PEPE (APEPE) מחיר

APE and PEPE (APEPE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של APE and PEPE (APEPE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של APEPE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות APEPEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את APEPEטוקניומיקה, חקרו אתAPEPEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות APEPE מעוניין להוסיף את APE and PEPE (APEPE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת APEPE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות APEPE ב-MEXC עכשיו!

APE and PEPE (APEPE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של APEPEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה APEPE עכשיו את היסטוריית המחירים!

APEPE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן APEPE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו APEPE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה APEPEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

