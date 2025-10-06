America Online מחיר היום

מחיר America Online (AOL) בזמן אמת היום הוא $ 0.003596, עם שינוי של 4.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AOL ל USD הוא $ 0.003596 לכל AOL.

America Online כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AOL. ב‑24 השעות האחרונות, AOL סחר בין $ 0.003298 (נמוך) ל $ 0.004234 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AOL נע ב +1.52% בשעה האחרונה ו -35.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.33K.

America Online (AOL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 56.33K$ 56.33K $ 56.33K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של America Online הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.33K. ההיצע במחזור של AOL הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.