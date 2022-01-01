Hey Anon (ANON) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Hey Anon (ANON), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Hey Anon (ANON) מידע HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams. אתר רשמי: https://heyanon.ai/ מסמך לבן: https://docs.heyanon.ai/heyanon.ai סייר בלוקים: https://solscan.io/token/9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T קנה ANONעכשיו!

Hey Anon (ANON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hey Anon (ANON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 34.47M $ 34.47M $ 34.47M ההיצע הכולל: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M אספקה במחזור: $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M FDV (שווי מדולל מלא): $ 53.91M $ 53.91M $ 53.91M שיא כל הזמנים: $ 16.56 $ 16.56 $ 16.56 שפל כל הזמנים: $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 מחיר נוכחי: $ 2.567 $ 2.567 $ 2.567 למידע נוסף על Hey Anon (ANON) מחיר

Hey Anon (ANON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hey Anon (ANON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ANON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ANONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ANONטוקניומיקה, חקרו אתANONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ANON מעוניין להוסיף את Hey Anon (ANON) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ANON, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ANON ב-MEXC עכשיו!

Hey Anon (ANON) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ANONעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ANON עכשיו את היסטוריית המחירים!

ANON חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ANON עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ANON משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ANONעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

