Amocucinare מחיר היום

מחיר Amocucinare (AMORE) בזמן אמת היום הוא $ 0.001738, עם שינוי של 2.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AMORE ל USD הוא $ 0.001738 לכל AMORE.

Amocucinare כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AMORE. ב‑24 השעות האחרונות, AMORE סחר בין $ 0.001635 (נמוך) ל $ 0.001899 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AMORE נע ב +2.96% בשעה האחרונה ו -12.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 17.84K.

Amocucinare (AMORE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של Amocucinare הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.84K. ההיצע במחזור של AMORE הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.74M.