AME Chain (AME) מידע AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source. אתר רשמי: https://amechain.io/ מסמך לבן: https://whitepaper.amechain.io/ סייר בלוקים: https://amescan.io קנה AMEעכשיו!

AME Chain (AME) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AME Chain (AME), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 361.75K $ 361.75K $ 361.75K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 723.50K $ 723.50K $ 723.50K שיא כל הזמנים: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 שפל כל הזמנים: $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 $ 0.000295861409807915 מחיר נוכחי: $ 0.0007235 $ 0.0007235 $ 0.0007235 למידע נוסף על AME Chain (AME) מחיר

AME Chain (AME) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AME Chain (AME) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AME אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AMEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AMEטוקניומיקה, חקרו אתAMEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AME מעוניין להוסיף את AME Chain (AME) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AME, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AME ב-MEXC עכשיו!

AME Chain (AME) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AMEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AME עכשיו את היסטוריית המחירים!

AME חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AME עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AME משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AMEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

