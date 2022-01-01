Alchemist AI (ALCH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Alchemist AI (ALCH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Alchemist AI (ALCH) מידע Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. אתר רשמי: https://www.alchemistai.app/ מסמך לבן: https://docs.alchemistai.app/docs סייר בלוקים: https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump קנה ALCHעכשיו!

Alchemist AI (ALCH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Alchemist AI (ALCH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 81.06M $ 81.06M $ 81.06M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 95.36M $ 95.36M $ 95.36M שיא כל הזמנים: $ 0.24124 $ 0.24124 $ 0.24124 שפל כל הזמנים: $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 מחיר נוכחי: $ 0.09536 $ 0.09536 $ 0.09536 למידע נוסף על Alchemist AI (ALCH) מחיר

Alchemist AI (ALCH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Alchemist AI (ALCH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ALCH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ALCHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ALCHטוקניומיקה, חקרו אתALCHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ALCH מעוניין להוסיף את Alchemist AI (ALCH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ALCH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ALCH ב-MEXC עכשיו!

Alchemist AI (ALCH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ALCHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ALCH עכשיו את היסטוריית המחירים!

ALCH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ALCH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ALCH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ALCHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

