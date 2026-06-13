aiPump מחיר היום

מחיר aiPump (AIPUMP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003471, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIPUMP ל USD הוא $ 0.00003471 לכל AIPUMP.

aiPump כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,531.0, עם היצע במחזור של 418.67M AIPUMP. ב‑24 השעות האחרונות, AIPUMP סחר בין $ 0.00003471 (נמוך) ל $ 0.00003485 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04072074, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003375.

ביצועים לטווח קצר, AIPUMP נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -87.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.53.

aiPump (AIPUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 14.53K$ 14.53K $ 14.53K נפח (24 שעות) $ 8.53$ 8.53 $ 8.53 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.71K$ 34.71K $ 34.71K אספקת מחזור 418.67M 418.67M 418.67M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של aiPump הוא $ 14.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.53. ההיצע במחזור של AIPUMP הוא 418.67M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.71K.