מחיר Altar of Creativity (AION) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000003371, עם שינוי של 1.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AION ל USD הוא $ 0.0000003371 לכל AION.

Altar of Creativity כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AION. ב‑24 השעות האחרונות, AION סחר בין $ 0.0000003185 (נמוך) ל $ 0.0000005301 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AION נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -3.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.80K.

Altar of Creativity (AION) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.37K$ 3.37K $ 3.37K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Altar of Creativity הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.80K. ההיצע במחזור של AION הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.37K.