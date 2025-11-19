Altar of Creativity (AION) טוקנומיקה

Altar of Creativity (AION) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Altar of Creativity (AION), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:30:41 (UTC+8)
USD

Altar of Creativity (AION) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Altar of Creativity (AION), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
--
----
ההיצע הכולל:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
אספקה במחזור:
--
----
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 3.29K
$ 3.29K$ 3.29K
שיא כל הזמנים:
$ 0.13244
$ 0.13244$ 0.13244
שפל כל הזמנים:
--
----
מחיר נוכחי:
$ 0.0000003286
$ 0.0000003286$ 0.0000003286

Altar of Creativity (AION) מידע

The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.

אתר רשמי:
https://www.creativity.foundation/
מסמך לבן:
https://docs.creativity.foundation
סייר בלוקים:
https://solscan.io/token/J5E3hHAMpxjm5fxE4hjBRR6Da4UBazAuNXbBhdp8k1ww

Altar of Creativity (AION) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Altar of Creativity (AION) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של AION אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות AIONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את AIONטוקניומיקה, חקרו אתAIONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AION

מעוניין להוסיף את Altar of Creativity (AION) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AION, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Altar of Creativity (AION) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של AIONעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

AION חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן AION עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AION משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

