Infinity Ground (AIN) מידע Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders. אתר רשמי: https://www.infinityg.ai/ מסמך לבן: https://infinity-ground.gitbook.io/whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/address/0x9558a9254890B2A8B057a789F413631B9084f4a3#code

Infinity Ground (AIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Infinity Ground (AIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 18.69M $ 18.69M $ 18.69M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 185.30M $ 185.30M $ 185.30M FDV (שווי מדולל מלא): $ 100.89M $ 100.89M $ 100.89M שיא כל הזמנים: $ 0.21594 $ 0.21594 $ 0.21594 שפל כל הזמנים: $ 0.022426215747106595 $ 0.022426215747106595 $ 0.022426215747106595 מחיר נוכחי: $ 0.10089 $ 0.10089 $ 0.10089 למידע נוסף על Infinity Ground (AIN) מחיר

Infinity Ground (AIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Infinity Ground (AIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AINטוקניומיקה, חקרו אתAINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AIN מעוניין להוסיף את Infinity Ground (AIN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AIN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Infinity Ground (AIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

AIN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AIN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

