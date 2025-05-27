AGT

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

שֵׁםAGT

דירוגNo.1155

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.54%

אספקת מחזור1,710,833,333

מקסימום היצע5,000,000,000

אספקה כוללת5,000,000,000

שיעור מחזור0.3421%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.037527642405048224,2025-05-27

המחיר הנמוך ביותר0.004112865886010598,2025-09-01

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואAlaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

AGT/USDT
Alaya AI
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (AGT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
