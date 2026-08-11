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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Aevo, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Aevo, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Aevo (AEVO) ניתוח טכני היום

Aevo (AEVO) ניתוח טכני היום

דף Aevo הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AEVO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Aevo למטה.

Aevo (AEVO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02284--+19.45%+19.89%-7.35%
למידע נוסף על Aevo מחיר

Aevo אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Aevo במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 9
נייטרלי 3
קנה 14
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 1קנה 7
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02282
0.02282
R2
0.02282
0.02281
R1
0.02281
0.02281
PP
0.02281
0.02281
S1
0.0228
0.0228
S2
0.0228
0.0228
S3
0.02279
0.0228

Aevo אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.55M
$7.98 M
$8.53 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.15 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.14 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.25 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.23 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Aevo זרימת הון

זרימת נטו פנימהAEVOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.03 M0.02
2026-08-20-$0.01 M0.02
2026-08-19$0.04 M0.02
2026-08-18$0.07 M0.02
2026-08-17-$0.01 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Aevo (AEVO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Aevo מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAEVO
$0.02284
$0.02284$0.02284
+1.46%
3.73M (USDT)
/USDCAEVO
$0.02283
$0.02283$0.02283
+1.55%
2.55M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AEVO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AEVO
AEVO
USD
USD

1 AEVO = 0.02284 USD

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