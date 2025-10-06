Accenture מחיר היום

מחיר Accenture (ACNON) בזמן אמת היום הוא $ 242.69, עם שינוי של 1.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ACNON ל USD הוא $ 242.69 לכל ACNON.

Accenture כרגע מדורג במקום #1953 לפי שווי שוק של $ 1.29M, עם היצע במחזור של 5.32K ACNON. ב‑24 השעות האחרונות, ACNON סחר בין $ 242.3 (נמוך) ל $ 250.61 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 258.3135196333471, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 229.27778200768591.

ביצועים לטווח קצר, ACNON נע ב +0.14% בשעה האחרונה ו -1.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 76.69K.

Accenture (ACNON) מידע שוק

דירוג No.1953 שווי שוק $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M נפח (24 שעות) $ 76.69K$ 76.69K $ 76.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M אספקת מחזור 5.32K 5.32K 5.32K אספקה כוללת 5,324.38058407 5,324.38058407 5,324.38058407 בלוקצ'יין ציבורי ETH

