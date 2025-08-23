עוד על ACA

Acala Token סֵמֶל

Acala Token מְחִיר(ACA)

Acala Token (ACA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:18:08 (UTC+8)

Acala Token (ACA) מידע על מחיר (USD)

Acala Token (ACA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03109. במהלך 24 השעות האחרונות, ACA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03044 לבין שיא של $ 0.03268, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.100866505762959, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.022200074441219506.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACA השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -3.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Acala Token (ACA) מידע שוק

Acala Token (ACA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Acala Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0012269-3.80%
30 ימים$ +0.00085+2.81%
60 ימים$ +0.00678+27.88%
90 ימים$ -0.00018-0.58%
Acala Token שינוי מחיר היום

היום,ACA רשם שינוי של $ -0.0012269 (-3.80%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Acala Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00085 (+2.81%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Acala Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ACA ראה שינוי של $ +0.00678 (+27.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Acala Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00018 (-0.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Acala Token (ACA)?

בדוק את Acala Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAcala Token (ACA)

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Acala Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Acala Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקACA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Acala Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAcala Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Acala Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Acala Token (ACA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Acala Token (ACA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Acala Token.

בדוק את Acala Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Acala Token (ACA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Acala Token (ACA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ACA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Acala Token (ACA)

מחפש איך לקנותAcala Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Acala Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ACA למטבעות מקומיים

Acala Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Acala Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAcala Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Acala Token

כמה שווה Acala Token (ACA) היום?
החי ACAהמחיר ב USD הוא 0.03109 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ACA ל USD?
המחיר הנוכחי של ACA ל USD הוא $ 0.03109. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Acala Token?
שווי השוק של ACA הוא $ 36.27M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ACA?
ההיצע במחזור של ACA הוא 1.17B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ACA?
‏‏ACA השיג מחיר שיא (ATH) של 3.100866505762959 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ACA?
ACA ‏‏רשם מחירATL של 0.022200074441219506 USD.
מהו נפח המסחר של ACA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ACA הוא $ 1.35M USD.
האם ACA יעלה השנה?
ACA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ACA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:18:08 (UTC+8)

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

