Acala Token (ACA) מידע Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala. אתר רשמי: https://acala.network/ מסמך לבן: https://wiki.acala.network/ סייר בלוקים: https://acala.subscan.io/ קנה ACAעכשיו!

Acala Token (ACA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Acala Token (ACA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 36.83M $ 36.83M $ 36.83M ההיצע הכולל: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B אספקה במחזור: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (שווי מדולל מלא): $ 50.51M $ 50.51M $ 50.51M שיא כל הזמנים: $ 4.9 $ 4.9 $ 4.9 שפל כל הזמנים: $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 מחיר נוכחי: $ 0.03157 $ 0.03157 $ 0.03157 למידע נוסף על Acala Token (ACA) מחיר

Acala Token (ACA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Acala Token (ACA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ACA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ACAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ACAטוקניומיקה, חקרו אתACAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Acala Token (ACA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ACAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ACA עכשיו את היסטוריית המחירים!

ACA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ACA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ACA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ACAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

